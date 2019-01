Open Day a Livorno per vedere come vivono gli allievi ufficiali della Marina Militare

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Sabato 19 gennaio 2019 Accademia Navale di Livorno aprirà i cancelli a tutti coloro i quali vorranno conoscere da vicino la vita degli allievi ufficiali della Marina Militare, offrendo l'opportunità di visitare lo storico Istituto di formazione.L'ingresso dal Varco di San Jacopo dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18, segna l'inizio di un percorso affascinante che si sviluppa lungo il Viale dei Pini passando per il complesso di Palazzo Allievi con il suo piazzale e lo storico Brigantino, Palazzo Studi con il simulatore di "plancia" e il planetario, le aree dedicate alle scienze nautiche e le strutture sportive di Villa Chayes. In questa occasione, gli Ufficiali dell'Accademia Navale risponderanno direttamente a domande e curiosità.Restano solo due settimane per provare ad intraprendere la carriera di Ufficiale della Marina Militare e presentare la domanda. Il bando di concorso, pubblicato con la Gazzetta Ufficiale (nr.102 del 28.12.2018 – 4^ Serie Speciale) terminerà il 28 gennaio 2019. Sono 110 i posti disponibili per la 1^ classe dei corsi normali dell’Università del Mare che offre un’opportunità formativa esclusiva e avvincente per ragazzi e ragazze che vogliono investire da subito sul proprio futuro, per diventare veri professionisti del mareattraverso variegati percorsi di studio ed indirizzi professionali a seconda del Corpo di appartenenza.Questo concorso costituisce quindi un’occasione irripetibile per i giovani che vogliono intraprendere una carriera ad alta specializzazione in un ambiente lavorativo in cui ogni persona è un elemento imprescindibile di un ingranaggio perfetto, partendo comunque da un patrimonio unico di tradizioni, storia e valori etici e morali fondamentali per formare i leader del futuro, capaci di operare con professionalità e spirito di sacrificio in molteplici contesti per la sicurezza e la salvaguardia del Paese e a beneficio della collettività con una naturale propensione alla tutela dell’ambiente marino.