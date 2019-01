Alitalia si aggiudica tutte le rotte in continuità territoriale della Sardegna, fuori Air Italy

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Sarà Alitalia a gestire le tariffe in continuità territoriale sulle rotte Olbia/Roma, Olbia Milano, Cagliari/Roma, Cagliari/Milano, Alghero/Roma e Alghero/Milano. Fuori dunque Air Italy che vedrà Alitalia varcare le soglie dello scalo gallurese. La notizia è stata comunicata stamane quando nella sede dell’assessorato ai trasporti di Cagliari sono state aperte le buste delle offerte economiche. In corsa c’erano le due compagnie, Air Italy e Alitalia. Quest’ultima ha avuto la meglio con un ribasso del 31 percento. Ora scatteranno tutti i controlli tecnico/burocratici per verificare la conformità dell’offerta.