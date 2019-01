Acqua nuovamente potabile in zona aeroporto: ecco l'ordinanza di revoca del divieto di utilizzo

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

I valori dell’acqua ritornano nella norma. Il sindaco di Olbia firma l’ordinanza di revoca del divieto di utilizzo ai fini alimentati dell’acqua erogata nella zona aeroporto. Le nuove analisi dell’Arpas hanno evidenziato la rispondenza delle acque ai requisiti minimi previsti per legge. Ecco l’ordinanza nella sua forma integrale."OGGETTO: Revoca all’ Ordinanza Sindacale n. 119 del 06-09-2017 relativa al divieto di utilizzo ai fini alimentari dell’acqua erogata presso la zona Aeroporto - Comune di Olbia.IL SINDACOVISTA l’Ordinanza Sindacale n. 119 del 06-09-2017 con la quale si ordinava il divieto dell’utilizzo ai fini alimentari dell’acqua presso la zona Aeroporto – Comune di Olbia in quanto non idonea come bevanda e per l’incorporazione negli alimenti quando l’acqua rappresenta l’ingrediente principale (minestre, bevande), mentre se ne consentiva l’utilizzo per il lavaggio delle verdure, ortaggi, frutta e per l’igiene della persona e della casa, (provvedimenti concernenti le acque destinate al consumo umano ai sensi del D.Lgsl. 31/01);PRESO ATTO della comunicazione trasmessa in data 24/01/2019, acquisita al n. 9910 del protocollo generale dell’Ente in data 24/01/2019, dall’ Azienda Sanitaria Locale n° 2 di Olbia con la quale si evidenzia che dagli esiti effettuati dall’ARPAS di Sassari sulle acque prelevate in data 08.01.2019 nel punto di consegna SSROL1- RUBINETTO ROTATORIA AEROPORTO – LOC. AEROPORTO - OLBIA - nel Comune di Olbia emerge la rispondenza delle acque ai requisiti minimi di cui alle parti A e B dell’allegato I del D.Lgs 31/2001;EFFETTUATA la valutazione del rischio da parte del Dipartimento di Prevenzione, Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione della ASL 2 di Olbia con la quale esprime il giudizio sanitario di acqua idonea al consumo umano.RITENUTO opportuno revocare la suddetta Ordinanza (n. 119 del 06-09-2017) per i motivi di cui sopra;VISTE le vigenti leggi in materia; VISTO il D.lgs 267/2000 art. 50; Tutto ciò premesso;ORDINAPer i motivi citati in premessa la revoca dell’Ordinanza Sindacale n. 119 del 06-09-2017 relativa aldivieto dell’utilizzo ai fini alimentari dell’acqua presso la zona Aeroporto – Comune di OlbiaINOLTRE DISPONEche il presente provvedimento venga trasmesso:Ordinanza del Sindaco N. 6 del 25/01/2019 Pagina 1 di 2- Al Comando di Polizia Municipale;- Alla Società Abbanoa Spa sede di Olbia;- All’Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia;- Alla GEASAR;- Al Comando Vigili del Fuoco – Distaccamento aeroportuale di Olbia (Costa Smeralda)- Agli organi di stampa per la diffusione alla cittadinanza;- Al Ced del Comune di Olbia per la pubblicazione sul Sito Istituzionale dell’Ente;- All’Ufficio Messi Comunali per provvedere alla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio on line.AVVERTEChe avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, termini tutti decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio on line dell’Ente”.