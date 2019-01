Olbia, Forza Italia presenta i candidati galluresi alla stampa nel 25esimo anniversario del partito

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

A meno di un mese dalle elezioni regionali Forza Italia accende i motori e presenta alla stampa la squadra e i punti programmatici. I vertici del partito hanno programmato l’incontro di stamane, contemporaneamente in tutti i collegi della regione, per celebrare i 25 anni dalla nascita del partito che venne fondato da Silvio Berlusconi il 18 gennaio del 1994. A Olbia, nelle sale dell’hotel President, i sei candidati galluresi hanno illustrato le “ricette” che metteranno in campo qualora venissero eletti.vice sindaco di Olbia e assessore all’urbanistica,avvocato di Arzachena,sindaco di Golfo Aranci e consigliere regionale uscente,studentessa universitaria di la Maddalena,assessore alla cultura del comune di Olbia eassessore comunale maddalenino hanno risposto alle domande dei giornalisti alla presenza del sindaco di Olbia, Settimo Nizzi e del coordinatore provinciale di Forza Italia Pietro Carzedda.“Dovrà essere una campagna elettorale improntata al rispetto - ha commentato Nizzi- nei modi e nello stile che ci contraddistinguono e che rappresentano il nostro modo di vivere e di pensare. La cosa più importante è quella di convincere i nostri cittadini ad andare a votare per garantire la più alta rappresentatività in consiglio regionale ed evitare che si raffiguri lo scenario peggiore che si presentò cinque anni fa con “soli” due consiglieri regionali galluresi eletti”. Soddisfazione da parte del coordinatore provinciale Pietro Carzedda per la composizione delle liste: “La Gallura ha bisogno di persone serie e questa è la migliore lista possibile, sono sicuro che faranno un grande risultato”.la viabilità con l’attuazione del progetto della strada Olbia-Arzachena-Santa Teresa Gallura, l’abbattimento dei tempi burocratici e della lentezza nell’erogazione dei contributi per le imprese, l’attuazione del piano di utilizzo dei litorali nel pieno rispetto delle leggi, gli investimenti sul settore del turismo per rilanciare la Gallura, la revisione totale del piano Mancini. Questi alcuni dei punti programmatici illustrati nel corso della conferenza stampa e condivisi da tutti i candidati che hanno indossato una pettorina con su scritto "Giù le mani dal no profit" annunciando una manifestazione davanti al comune per i prossimi giorni.