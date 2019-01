Caduta di alberi e rami a causa del vento forte a La Maddalena

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Il vento forte sta causando molti problemi a La Maddalena con la caduta di alberi in diverse zone della città. La caduta di grossi rami su cavi elettrici e telefonici hanno causato l'interruzione dei servizi in alcune utenze domestiche. La sala operativa dei vigili del fuoco, ricevuta la richiesta di soccorso, ha inviato sul posto la squadra operativa 11a del distaccamento di La Maddalena. Gli operatori, una volta arrivati sul posto, hanno messo in sicurezza il sito interessato dall'evento chiudendo il tratto dio strada di via Chiusedda. Sul posto anche gli uomini della polizia locale e i tecnici dell'Enel e di Telecom per il ripristino delle reti.