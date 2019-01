Calcio quarta categoria, esordio dell'Olbia con una vittoria travolgente

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

È stato un esordio con il botto quello dell'Olbia nel campionato di Quarta Categoria Sardegna, partito ufficialmente domenica 27 gennaio con la prima giornata disputata presso il Centro Federale di Sa Rodia.Impegnati nelle prime due giornate del torneo a 6 squadre, i bianchi hanno dato prova di affiatamento e di un ottimo gioco di squadra superando nella prima giornata la MilleSport per 3-2 grazie alle tripletta messa a segno da uno scatenato Michele Contu. Nel seconda giornata, l'Olbia ha invece conquistato la vittoria con un 6-0 sulla Filippide Cagliari per effetto delle doppiette messe a segno da Alessio Asara, Luisella Balleta e Michele Contu. Da segnalare anche l'ottima prova offerta da Cristina Varrucciu che nel primo incontro si è disimpegnata in difesa, mentre nella seconda sfida ha difeso i pali parando anche un calcio di rigore.Con queste due vittorie l'Olbia si issa al primo posto del girone a pari punti con la Speedy Sport. I prossimi impegni di campionato sono programmati per domenica 10 febbraio quando i Guardiani del Faro torneranno in campo per affrontare Juve Luras e Speedy Sport. Di seguito l'elenco completo dei giocatori scesi in campo: Asara Alessio, Balletta Maria Luisa, Contu Michele, Giazzi Maurizio, Giua Michela, Pedde Angela, Pedde Barbara, Pedde Sabrina, Pedde Paolo, Piccinnu Sergio, Piras Pasquale, Sanna Franca, Scampuddu Roberta, Varrucciu Cristina.Qui ricapitolati i risultati e la classifica dopo le prime due giornate.1ª GiornataStella Speciale - MilleSport 0-3Speedy Sport - Juve Luras 3-0Filippide Cagliari - Olbia 0-62ª giornataJuve Luras - Stella Speciale ndOlbia - Mille Sport 3-2Filippide Cagliari - Speedy Sport 0-3CLASSIFICAOlbia 6Speedy Sport 6MilleSport 3Juve Luras 0Stella Speciale 0