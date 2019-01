Dal 4 febbraio riprendono i corsi di inglese gratuiti per i residenti di Arzachena e Olbia

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

. I corsi di 40 ore si svolgeranno dal 4 febbraio sino al 29 marzo 2019 presso il Conference Center di Porto Cervo e sono dedicati ai corsisti della precedente edizione che potranno proseguire il percorso avviato, inoltre sono aperte le iscrizioni per ulteriori 50 posti per i livelli principianti ed elementare. La quota di iscrizione è di 15 euro a persona, tutti gli altri costi, compresi i materiali didattici, sono sostenuti da Smeralda Holding. Alla fine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza. I 50 posti saranno assegnati in base all’ordine cronologico di iscrizione.La “Sardinia English Academy” è stata istituita nel 2014 nell’ambito del programma di attività “Smeralda Holding per il Territorio” promosso dalla società del Gruppo Qatar Holding per le comunità locali. Ad oggi la “Sardinia English Academy” ha visto il coinvolgimento di oltre 600 persone ed è diventata un’iniziativa cardine per il territorio, per favorire l’occupazione locale e arricchire le competenze professionali delle persone.Per informazioni e adesioni:391 47 19 587 (orario ufficio)sardiniaenglishacademypcervo@gmail.com