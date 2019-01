Al via la terza edizione dei corsi di tennis e padel a Porto Cervo

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

’opportunità di imparare tutti i segreti di queste discipline sportive grazie al prezioso supporto dei maestri professionisti del Cervo Tennis & Padel Club di Porto Cervo.Sarà possibile manifestare il proprio interesse a partecipare ai Corsi di tennis e padel gratuiti per principianti contattando la segreteria organizzativa di Smeralda Holding. I 100 posti disponibili saranno assegnati in base all’ordine cronologico con cui sarà presentata la richiesta di partecipazione. Per poter frequentare i corsi sarà necessario presentare un certificato medico di idoneità all’attività sportiva in corso di validità. La partecipazione ai corsi per principianti è completamente gratuita: Smeralda Holding sosterrà tutti costi, compresa la quota di iscrizione al Club. I corsi gratuiti sono destinati solo a chi non abbia già usufruito di questa opportunità nelle edizioni precedenti, ma Smeralda Holding contribuirà a sostenere parte dei costi della quota d’iscrizione degli ex corsisti che vorranno proseguire il percorso di perfezionamento della propria tecnica sportiva partecipando alle lezioni di livello avanzato tenute dai maestri del Cervo Tennis & Padel Club di Porto Cervo.Segreteria organizzativa di Smeralda HoldingTelefono: 335 8422613 (dal lunedì al venerdì, dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 17:00)Mail: perilterritorio@smeraldaholding.com