Incendio nella notte in un appartamento a Buddusò, in azione i vigili del fuoco

Tanta paura per una signora anziana che ha visto le fiamme propagarsi all'interno del suo appartamento. L'episodio si è verificato a Buddusò intorno alle 5. La sala operativa del 115 non appena ha ricevuto la richiesta di soccorso ha inviato la squadra di pronto intervento del distaccamento dei vigili del fuoco di Ozieri. La proprietaria dell'appartamento, una signora anziana, è riuscita ad uscire dallo stabile per chiedere aiuto ai vicini che hanno lanciato l'allarme e chiamato il 115. I vigili del fuoco, una volta sul posto, hanno spento le fiamme all'interno di una camera limitando i danni ed evitando che l'incendio potesse propagarsi ad altre stanze. I tecnici hanno cominciato le verifiche ed interdetto l'utilizzo della camera interessata e di quella sovrastante, fino al termine di esami strutturali più accurati.