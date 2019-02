L'Olbia calcio ritorna in campo per preparare la sifda di domenica prossima contro il Cuneo

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Da una parte i giocatori non scesi in campo che si sono disimpegnati in una partitella di allenamento contro l'Under 17 di mister Ricci, dall'altra il resto della squadra che ha svolto un lavoro aerobico e tattico.che semplice da affrontare. Quadrato e organizzato, il Cuneo ha manifestato sinora grande cinismo e ottime capacità difensive, avendo conquistato 29 punti (7 dei quali sottratti per penalizzazione) con appena 15 reti realizzate (peggior attacco del girone).Stavolta, però, spartito e musica dovranno essere senz'altro differenti. Perché l'Olbia arriva di slancio a un impegno casalingo cruciale e perché Ragatzu e compagni, autori domenica di una prestazione di grande sostanza e presenza, masticano ancora amaro per la vittoria mancata e sono per questo pronti a riversare in campo tutta la sete di rivalsa.Tutti disponibili i Guardiani del Faro di mister Filippi, eccezion fatta per Caligara che prosegue con solerzia il lavoro differenziato che presto lo riporterà in gruppo.