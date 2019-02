Premio Gianni Brera, Olbia premiata due volte con il velista Barabino e "Vita da amare"

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Si è svolta nei giorni scorsi a Milano la manifestazione “Premio Gianni Brera” alla quale hanno partecipato il Sindaco Settimo Nizzi e l’Assessore al Turismo Marco Balata. Sul prestigioso palco del teatro dal Verme sono stati assegnati premi e riconoscimenti, grazie al lavoro di una qualificata giuria di esperti, giornalisti e personalità. Una ricca passerella di campioni che si sono distinti nel 2018.«È stato un onore e motivo di grande orgoglio vedere assegnare il premio come miglior giovane sportivo dell’anno il nostro concittadino Cesare Barabino, campione mondiale vela under 17. – afferma il primo cittadino – È stato altrettanto emozionante il momento della premiazione di Vita da Amare come miglior manifestazione sociale che anche per la prossima edizione saremo lieti di accogliere nelle fantastiche acque di Porto Rotondo».«Un ringraziamento speciale a Claudio Pedrazzini, sempre un ottimo padrone di casa, a Cesare, che porta avanti la sua passione con dedizione e sacrificio, ed ai ragazzi di Vita da Amare, che ad ogni edizione regalano a tutti noi emozioni incredibili» conclude il Sindaco.