Apre ad Arzachena il punto cliente di servizio "Inps" per evitare trasferte a Olbia e Sassari

OLBIA. Il Comune di Arzachena collabora con l’Istituto Nazionale di Previdenza (INPS) per l’attivazione di un Punto Cliente di Servizio (PCS) operativo 3 volte la settimana per i prossimi 3 anni. A breve, il direttore regionale dell’istituto Cristina Deidda e il sindaco Roberto Ragnedda firmeranno la convenzione per l’allestimento dello sportello nel palazzo comunale in via Firenze. L’apertura del PCS è prevista ogni lunedì, mercoledì e venerdì mattina, dalle 8.30 alle 12.30, e mercoledì dalle 14 alle 17. All’ufficio saranno assegnati 2 addetti. .Tra i servizi fruibili:- Estratto contributivo- Informazioni pagamento prestazioni- Domus- CU (Pensioni e Prestazioni a sostegno del reddito)- ObisM- Consulenza remota.