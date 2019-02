Bimba in pericolo di vita trasportata da Olbia a Roma su volo militare

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Intervento d’urgenza ieri a Olbia degli operatori dell’areonautica militare che hanno trasportato a bordo di un Falcon 900 una bimba di appena due mesi in pericolo di vita. La piccola è atterrata a Ciampino ed è stata trasferita al Policlinico Gemelli di Roma. La richiesta di soccorso è arrivata dalla prefettura di Nuoro su richiesta dell’ospedale San Francesco di Nuoro. Il Falcon è decollato dalla base di Ciampino per arrivare in Sardegna a Olbia e trasferire sull’aeromobile la piccola paziente insieme ai genitori e all’equipe medica.