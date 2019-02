Il Mater Olbia assume personale medico a tempo indeterminato, ecco dove mandare il curriculum

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

ll Mater Olbia cerca personale medico. L’annuncio è stato diffuso con un post sulla pagina social della società. Ecco di cosa si tratta: "La Società Mater Olbia S.p.A. è il risultato di un accordo di collaborazione fra il Fondo Sovrano del Qatar (Qatar Foundation Endowment ) e la Fondazione Policlinico Gemelli di Roma con l’obiettivo di investire nella Sanità italiana e realizzare una struttura di eccellenza in grado di dare risposte concrete ai bisogni di salute dei cittadini residenti in Sardegna e non solo.L’ Ospedale insiste nel territorio della Gallura ed a regime disporrà di 252 posti letto , di cui 202 accreditati con il Servizio Sanitario Regionale e 50 nei quali l’assistenza sarà erogata in regime privato.Stiamo cercando personale medico specializzato nelle seguenti discipline:- Anestesia- Cardiologia- Fisiatria- Medicina Interna- NeurologiaOffriamo contratto di lavoro A.I.O.P , Full Time con assunziona tempo indeterminato presso la sede di Olbia SS. 125 Orientale SardaInviare il CV aggiornato a :