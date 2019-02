Dinamo, arriva coach Pozzecco: ecco le sue prime parole da nuovo allenatore dei Giganti

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Ieri sera coach Gianmarco Pozzecco è atterrato in Sardegna dove da oggi lavorerà con la squadra in vista dell’importante impegno della Final Eight di Coppa Italia con la sfida dei quarti di finale in agenda venerdì, 15 febbraio, alle 18 contro la Reyer Venezia. Questa mattina, alle 12, coach Pozzecco sarà presentato in conferenza stampa ai giornalisti di televisione, carta stampata e agenzie nella Club House di via Nenni.Il neocoach della Dinamo Banco di Sardegna non ha nascosto l’entusiasmo per l’arrivo sulla panchina biancoblu: “Ho sempre pensato che un giorno sarei venuto ad allenare qui anche se in passato non si è presentata un’opportunità concreta. Ho sempre avuto un grande feeling con questa città, quando sono venuto nelle vesti di giornalista, e ho un ottimo rapporto con il presidente Stefano Sardara quindi non potrei essere più contento di essere qui”.Per il Poz quella di Sassari è una prima volta sotto tanti punti di vista: “È la prima volta che alleno in una squadra per cui non ho giocato e sono sicuro che questo mi aiuterà a lavorare al meglio”. Gli obiettivi sono chiari: “Ancora non conosco bene la squadra ma già da domani si fa sul serio: dobbiamo rimboccarci le maniche e iniziare subito a lavorare sodo perché il prossimo impegno è imminente. Non vedo l’ora di iniziare!”.