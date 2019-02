Il ministro Toninelli a Olbia: "Prossima settimana tavolo tecnico con Air Italy e Alitalia"

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

. “Convocheremo i vertici Air Italy e di Alitalia -ha dichiarato Toninelli- insieme al vice premier e ministro dello sviluppo economico Luigi DI Mario per trovare insieme una soluzione. Noi vogliamo he Air Italy non abbia il pretesto della continuità territoriale per abbandonare l’Isola. Creeremo le condizioni affinché la compagnia rimanga in Sardegna. Abbiamo poco tempo -ha poi proseguito il ministro- ma cercheremo di fare in modo che i collegamenti nelle prime due settimane di aprile siano coperti”. Il ministro ha poi incontrato il direttore marittimo del nord Sardegna Maurizio Trogu, il presidente della Regione Sardegna Francesco Pigliaru e l’assessore regionale ai trasporti Carlo Careddu.