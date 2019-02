Giorgia Meloni a Olbia parla della protesta dei pastori sardi: "Sosteniamo la vertenza"

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

OLBIA. Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, a Olbia per la campagna elettorale delle regionali sarde ha parlato della vertenza dei pastori e del prezzo del latte. “Quella dei pastori sardi è il simbolo della lotta contro la globalizzazione e le speculazioni. Senza uno Stato vicino ai piccoli produttori e alle attività tradizionali siamo spacciati con il pericolo che tutti i nostri preziosi tesori e prodotti finiscano nelle mani degli speculatori. Per questi motivi ci siamo schierati al fianco dei pastori sardi e della loro protesta per il prezzo del latte. Siamo stati i primi a seguire la vicenda, già il 30 dicembre scorso con un ordine del giorno collegato alla legge finanziaria abbiamo chiesto al Governo di attivare un tavolo con i pastori per capire come si potesse affrontare la questione del latte. Non ci ascoltarono e oggi meglio tardi che mai, tra le nostre proposte l’azzeramento delle cariche del consorzio all’attivazione delle quote latte”.