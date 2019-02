Domani partono i lavori di ristrutturazione del pronto soccorso del Giovanni Paolo II a Olbia

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

. Necessariamente lo spazio dell'area operativa del Pronto Soccorso sarà ridotto a un terzo: in particolare nelle prime 48 ore, dalle 7 del venerdì alle 7 della domenica, il collegamento tra lo stabile ospedaliero e il Pronto Soccorso, verrà assicurato, per i pazienti che ne avessero necessità, tramite ambulanza. Successivamente al ripristino del corridoio di collegamento, gli spazi rimarranno comunque ridotti per due settimane, fino al completamento dei lavori.o. Sarà necessario rimodulare temporaneamente l'attività di ricovero programmato, per garantire la disponibilità di posti letto per i nuovi ricoveri ma sussiste comunque la possibilità che si debba ricorrere ad un incremento dei trasferimenti verso altri ospedali isolani. Per ridurre al minimo i disagi sono stati già previsti un insieme di accorgimenti organizzativi interni, tuttavia si chiede all’utenza, per non aggravare ulteriormente la condizione di difficoltà, di recarsi in Pronto Soccorso solo per casi di reale urgenza e di privilegiare per tutto il resto, il ricorso ai servizi territoriali quali Medici di Famiglia, Pediatri e Guardie Mediche, già allertati sulla criticità ospedaliera.