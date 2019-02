Il procuratore di Tempio Pausania Capasso in visita alla guardia costiera di la Maddalena

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Accolto dal Comandante del Porto, Capitano di Fregata Gabriele Bonaguidi, il Procuratore ha visitato i locali della Sezione di Polizia Giudiziaria – Guardia Costiera ubicati nella sede della Capitaneria di porto ed ha voluto incontrare il personale, al quale ha espresso parole di vivo ringraziamento e sincero compiacimento per le importanti e concrete attività svolte negli ambiti di competenza territoriale del Tribunale di Tempio-Pausania.Il Procuratore ha visitato il locale centro V.T.S. ubicato nella storica Torre di Guardia Vecchia, da cui il personale della Guardia Costiera di La Maddalena tiene sotto costante controllo il traffico navale che si sviluppa nello stretto internazionale delle Bocche di Bonifacio, utilizzando sofisticati sistemi di monitoraggio delle navi in transito. La costante attività di monitoraggio consente di prevenire rischi per l’ambiente marino particolarmente tutelato del Nord Sardegna, nel solco di quelli che sono i compiti istituzionali del Corpo delle Capitanerie di porto Guardia Costiera. Il Procuratore, infine, ha voluto omaggiare la Capitaneria di Porto, apponendo la propria dedica sul Diario Storico del Comando.