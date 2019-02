Allerta meteo in gallura per vento forte e mareggiate nel week end, temperature in picchiata

OLBIA. La protezione civile regionale ha appena diramato l’avviso di allerta meteo dalle 24 di stanotte fino alle 18 di domenica prossima per vento forte, mareggiate e brusco calo delle temperature. Si assisterà ad una graduale intensificazione del vento da nord-est sulle coste orientali, sulle bocche di Bonifacio e sulle coste settentrionali dell’isola. Dalla mattinata di domani e per tutta la giornata sono attesi venti forti da nord-est su tutta l’isola, specie sulle coste, con intensità fino a burrasca su tutta la costa orientale, sulle bocche di Bonifacio e sulle coste settentrionali dell’isola.







Nelle prime 12/15 ore di domenica venti ancora forti, con raffiche di burrasca, sulle coste orientali e settentrionali. Nel corso del pomeriggio di domenica è prevista una graduale attenuazione dei venti. Sulle coste esposte saranno possibili mareggiate, in particolare nella giornata di domani, sabato 23. Massima prudenza se ci si trova alla guida di un’automobile o di un motoveicolo in quanto, specie in presenza di forti raffiche laterali, esse tendono a far sbandare il veicolo; prestare particolare attenzione nei tratti stradali più esposti, come quelli all’uscita dalle gallerie e sui viadotti. Inoltre è opportuno evitare la circolazione con mezzi telonati e caravan.

o nel percorrere le strade costiere evitando la sosta sulle strutture esposte a mareggiate. Evitare la balneazione e l’uso delle imbarcazioni.Le norme di comportamento da adottare prima, durante e dopo fenomeni di vento e mareggiate sono consultabili al seguente indirizzo web: http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/view_cosa_fare_idrogeologico.wp?contentId=APP29842