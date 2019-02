Completate dopo 36 ore le operazioni di scrutinio, Solinas al 47,81% e Zedda al 32,91

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Questi i risultati riferiti ai candidati alla Presidenza della Regione:Christian Solinas (Centrodestra) 47,81%, 363.946 votiMassimo Zedda (Centrosinistra) 32,91% , 250.560 votiFrancesco Desogus (Movimento 5 Stelle) 11,18% 85.046 votiPaolo Maninchedda (Partito dei Sardi) 3,34%, 25.478Mauro Pili (Sardi Liberi) 2,30%, 17.568 votiAndrea Murgia (Autodeterminatzione) 1,82%, 13.907 votiVindice Lecis (Sinistra Sarda) 0,60%, 4.275 voti-Schede bianche 6880-Schede nulle 810-Schede contenenti errori 15131Per quanto riguarda le liste, questi i risultati su 1805 sezioni:Centrodestra: 51,76%Centrosinistra: 30,17%Movimento 5 stelle: 9,72%Partito dei Sardi: 3,69%Sardi Liberi: 2,14%Autodeterminatzione: 1,91%Sinistra Sarda: 0,60%Voti percentuali dei partitiPd: 13,48%Lega: 11,34%Psd’Az: 9,89%FI: 8,07%Riformatori: 5,02%FdI: 4,73%Sardegna Venti20: 4,13%LeU: 3,81%Pro Sardinia-UdC: 3,68%Campo Progressista: 3,17%Noi, la Sardegna: 2,81%Futuro Comune: 2,63%Sardegna in Comune: 2,47%Cristiano popolari e socialisti: 1,35%Sardegna civica: 1,64%Fortza Paris: 1,63%Uds: 1,10%Energie per l’Italia – Sardegna: 0,49%Progetto comunista per la Sardegna: 0.43%