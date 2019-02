Patrizia Desole è la donna più votata in Gallura: è lei la vera sorpresa di queste elezioni

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Quello di Patrizia Desole, consigliera comunale del Partito Democratico a Olbia e presidente dell’associazione Prospettiva Donna, che con 2307 voti è stata la donna più votata in Gallura. La Desole riesce a far meglio perfino dell’assessore uscente all’agricoltura Pd, Pierluigi Caria, e di Sabrina Serra assessora comunale di Forza Italia alla pubblica istruzione. Ecco le sue parole di ringraziamento, all’indomani della chiusura delle urne, affidate alla pagina Facebook:"Grazie, grazie, grazie! 2307 persone che hanno creduto in me! Un risultato straordinario! Sono state settimane intense. Una campagna elettorale difficile ma appassionante. Ho incontrato moltissime persone. Siete stati tanti/e ad ascoltarmi e a darmi fiducia e questo mi dà tanta forza per continuare il mio impegno politico. La lotta a favore delle donne e dei diritti di tutti non si ferma qui, continuerò a battarmi! Non perderemo la nostra umanità. Continueró a ribadire l'importanza di avere il maggior numero di donne nelle istituzioni, donne che si battano per il progresso della nostra amata Isola! Un grazie a @MassimoZedda che ci ha dato la speranza di costruire tutta un'altra storia. Un abbraccio"