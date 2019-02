La Guardia costiera di La Maddalena vende all'asta un battello del Corpo

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

. Il 28 Marzo 2019 alle ore 10, presso i locali della Capitaneria di Porto di La Maddalena in via Ammiraglio Mirabello Località Punta Chiara a La Maddalena, alla presenza di apposita Commissione nominata, si terrà l’asta pubblica con il sistema delle offerte segrete per la vendita al miglior offerente del G.C. 325 privo di motori e dotazioni dichiarato non più utilizzabile per le esigenze di istituto in esecuzione del D.P.R. 189/2001 e dislocato a secco presso la banchina antistante il Comando. Si tratta di un Boston Wheeler del 1981 in vetroresina di 6,20mt. La base d’asta è stata fissata a 100 euro. L’asta si svolgerà mediante il sistema delle offerte segrete in aumento rispetto al prezzo base di gara e non saranno prese in considerazione offerte inferiori all’importo a base d’asta. La Capitaneria di Porto di La Maddalena ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sono da considerarsi esenti da qualsiasi responsabilità per vizi occulti, apparenti e non apparenti, nonché per l’uso che l’aggiudicatario farà del bene acquistato.Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese per l’iscrizione delle unità presso gli Uffici Marittimi giusta procedure vigenti ai sensi del Codice della Navigazione.I beni sono visionabili nella sede descritta, previo contatto telefonico con la sezione gestione economica, al numero 0789/735233 durante l’orario di apertura al pubblico (da lunedì a venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00 o il martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 16.30) .