Domani a Tempio la seconda sfilata dei carri allegorici, da oggi mostra e annullo filatelico

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Mentre fervono i preparativi per la seconda sfilata dei bellissimi carri allegorici in carta pesta e dei gruppi mascherati in concorso e fuori concorso de “Lu Carrasciali Timpiesu” 2019, in programma domani Domenica 3 Marzo alle ore 15.00, ecco altri 2 importanti appuntamenti per turisti, ospiti ed appassionati presenti a Tempio Pausania:1) “ISTANTANEE DELLA MEMORIA” ad impreziosire le vie del centro storico – oggi Sabato 2 Marzo – inaugurazione alle ore 19.00 – Piazza San Pietro.Si tratta di una “galleria fotografica” ed “esposizione a cielo aperto” di Tempio Pausania, narrata attraverso la storia dei suoi abitanti, delle tradizioni, mestieri, feste, consuetudini. L’esposizione di sviluppa per capitoli nei quali le parole lasciano posto alle immagini, a partire dagli inizi del ‘900 fino ai nostri giorni. Il primo capitolo riguarda gli anni ’30.Ideatore e curatore dell’esposizione è Marco Ladu, fotografo amatoriale, e le foto provengono dagli archivi privati di Vittorio Ruggero e Mario Pirrigheddu, cultori e custodi della storia di Tempio Pausania e dei suoi abitanti.L’esposizione è stata realizzata con il contributo dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Tempio Pausania e si sviluppa all’interno di un percorso di Rigenerazione urbana che mira a valorizzare luoghi e percorsi del centro storico cittadino, dei monumenti, dei palazzotti signorili, delle vetrine e locali commerciali.2) SPECIALE ANNULLO FILATELICO - Domenica 3 Marzo dalle ore 10 alle 16 in P.zza Mazzini.Domenica 3 Marzo si terrà in città a partire dalle ore 10.00 e fino alle ore 16.00, l’annullo filatelico speciale per lo storico Carnevale di Tempio 2019. Il timbro speciale, ideato gratuitamente dall’artista Simone Sanna potrà essere richiesto presso la postazione filatelica degli operatori delle Poste Italiane che, oltre all’annullo, promuoveranno i “Folder” che contengono un Kit di 4 “cartoline che il Comune di Tempio Pausania ha fatto realizzare per l’evento più atteso dell’anno, il Carnevale, sulle quali è possibile apporre l’annullo speciale. Le “foto-cartoline” sono state realizzate e messe a disposizione gratuitamente da Gianmario Pedroni, Vittorio Ruggero e Matteo Aisoni.Lo spazio dedicato all’annullo filatelico speciale verrà allestito in Piazza Mazzini a Tempio Pausania.