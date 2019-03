Tripudio di colori per la prima sfilata del Carnevale olbiese

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Su Carrasegare Olbiese 2019 ha fatto centro e questa edizione passerà come una fra le più innovative e fortunate. I Maestri carnevalai hanno saputo realizzare dei veri capolavori, le danze, le coreografie , la musica e soprattutto il gusto del divertimento hanno fatto il resto, garantendo a tutti i partecipanti la piacevole sensazione di avere fatto un buon lavoro. La musica di Carlo Addis e della sua Band, e le note mixate da Alessio Degortes, hanno accompagnato il pubblico verso la fine della giornata.Prossimo appuntamento martedì 5 Marzo dalle ore 14 con le seconda sfilata e alle ore 18.30 con la premiazione dei vincitori in Piazza Elena di Gallura . Saranno premiati i vincitori della XVIII edizione del Carrasegare Olbiesu, ma anche i vincitori del Carnevale in Vetrina e della Lotteria del Carnevale. Sarà Luisa Cardinale, voce del Carnevale a raccontare ogni dettaglio della festa.Radio Internazionale Costa Smerlada, ha seguito il carnevale in diretta durante tutto il pomeriggio con collegamenti telefonici .Su Carrasegare Olbiesu è organizzato dall'Associazione Amici del Carnevale Olbiese, ha il patrocinio del Comune di Olbia , il sostegno dell'associazione Cuochi di Gallura e di Radio Internazionale Costa Smeralda.