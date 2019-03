Più di mille persone al voto a Olbia per le primarie del Pd che hanno consacrato Zingaretti

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

. Nel seggio n.2 della frazione di Berchiddeddu hanno votato 190 persone, quasi tutti per Zingaretti. Oltre a questi dati, hanno votato altre 306 persone fuorisede, di altri Pesi della Gallura e fuori dalla Sardegna. Un totale di 1528 persone che hanno voluto partecipare alla consultazione elettorale. Soddisfazione da parte del segretario cittadino del Pd, Gianluca Corda: "Una partecipazione inaspettata visti i concomitanti festeggiamenti del carnevale, per la quale siamo stupiti e molto felici. Segno che il popolo dei democratici in città è vivo e ci chiede con forza una presenza più forte ed una proposta politica per Olbia. Una domanda dei nostri cittadini alla quale dobbiamo rispondere con responsabilità e maggior eimpegno già dai prossimi giorni".