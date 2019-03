Caso sospetto di infenzione da meningococco a Tempio Pausania, gli aggiornamenti della Assl di Olbia

OLBIA. Un caso di sospetta Sepsi da meningococco è stato registrato nelle scorse ore a Tempio Pausania: il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’Ats - Assl Olbia ha attivato l’indagine epidemiologica sui contatti stretti del paziente, ora ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Ieri mattina, intorno alle 9, nel Pronto Soccorso dell’ospedale “Paolo Dettori” di Tempio Pausania, è stato ricoverato un giovane uomo, in stato di semi-incoscienza: valutati i sintomi, il paziente è stato messo in isolamento per una sospetta meningite e trasferito immediatamente a Sassari, nel reparto di Rianimazione.







In seguito alla segnalazione del Pronto Soccorso il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’Ats- Assl Olbia ha immediatamente attivato l’indagine epidemiologica e la sorveglianza sanitaria delle persone che sono state a stretto contatto con l’uomo: a seconda dell’esito degli esami in corso i medici, così come da protocollo, somministreranno la profilassi antibiotica. Al momento non si conosce il tipo di meningococco che ha causato la sepsi: si rimane in attesa dell’esito degli esami di laboratorio eseguiti dall’Istituto di Igiene dell’Università di Sassari. Gli uffici territoriali del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’Ats Sardegna sono a disposizione della popolazione per ogni ulteriore chiarimento.

