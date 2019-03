In vista della sfida con il Gozzano le parole di Filippi: "Riprendiamo il filo"

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

"Alla ripresa degli allenamenti - commenta mister Filippi in conferenza stampa - ho trovato un gruppo un po' affranto per la sconfitta e per come questa è maturata, ma che in settimana ha risposto nella maniera migliore smaltendo la delusione attraverso un lavoro di grande qualità".Sta disputando un campionato di tutto rispetto, ma l'Olbia del 2019, esclusa la partita con l'Arzachena, non ha mai sbagliato prestazione stabilizzandosi su standard elevati. E a quegli standard vogliamo tornare, consapevoli che il risultato è una parte determinante della prestazione. La partita con il Gozzano, per noi, è un'opportunità di fare un passo in avanti nel percorso di crescita".Da qui alla fine mancano nove partite alla conclusione di un campionato tormentato da penalizzazioni e incertezze: "Il contorno, per quanto abbia oggettivamente falsato il torneo, non ci deve interessare. La corsa dobbiamo farla su noi stessi, cercando di esaltare le nostre qualità e allo stesso tempo avendo ben chiari quali sono i nostri limiti. Approcciandoli non come muri insormontabili, ma come ostacoli da puntare e superare per migliorare. Giorno dopo giorno, partita dopo partita".