Promozione delle nuove imprese nel nord Sardegna, domani un incontro alla Camera di Commercio

L’obiettivo del workshop è quello di presentare le attività a sostegno della creazione di impresa e le opportunità offerte dal Microcredito per favorire l’inclusione economica e sociale nel Nord Sardegna. Il microcredito è uno strumento finanziario destinato a chi ha difficoltà ad accedere al credito bancario. È rivolto, in particolare, a imprese di recente costituzione che vengono accompagnate da tutor specializzati sia nella fase di avvio che di sviluppo del piano d’impresa.che ha lo scopo di favorire lo sviluppo imprenditoriale nelle regioni coinvolte attraverso il miglioramento e il rafforzamento delle modalità di accesso al credito per le PMI, in alternativa ai tradizionali canali di finanziamento bancario.