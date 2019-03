Sopralluogo sulla Olbia-Sassari del deputato olbiese Marino insieme al responsabile Anas, Bortolan

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Il sopralluogo servirà a definire lo stato di avanzamento dei lavori dopo il lungo stop legato alla vicenda giudiziaria che ha visto coinvolta l’ex società vincitrice dell’appalto. L'iniziativa fa seguito alle interrogazioni parlamentari, depositate in commissione trasporti dal deputato gallurese, per richiamare l’attenzione del Governo sulle problematiche legate a una delle infrastrutture più importanti e strategiche per lo sviluppo della Sardegna.Le complanari risultano di fondamentale importanza nell’ottica della connessione dell'area urbana di Olbia con la zona denominata "Su Trambuccone", a circa metà strada tra lo svincolo per Enas e la citta di Olbia. In questo caso, l’interrogazione ha consentito di sbloccare l’iter burocratico relativo alla gara d’appalto.Programma:sabato 16 marzo 2019ore 10, uffici lotto 5 della Sassari – Olbia (Berchidda);a seguire lotto 8 – complanari.