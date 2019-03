Bonus idrico 2017, pubblicato l'elenco degli ammessi sul sito del Comune di Olbia

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

che versano in condizioni socio-economiche disagiate (Bonus Idrico), che l'elenco degli ammessi è stato pubblicato nel sito istituzionale del Comune di Olbia.Gli interessati potranno verificare la propria posizione presso l’Ufficio del Responsabile del procedimento in via Capo Verde, Zona industriale, presso Delta Center, 2° piano. Avverso l’elenco può essere presentato ricorso, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione delle medesime, all’ufficio Protocollo del Comune di Olbia al seguente indirizzo: COMUNE DI OLBIA – ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI – VIA GARIBALDI N. 49 – 07026 OLBIA. Per informazioni è possibile rivolgersi al seguente recapito telefonico: 0789/52055.