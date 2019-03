Auto incendiata stamane alle vecchie Saline di Olbia, in azione vigili del fuoco e polizia

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Auto incendiata questa mattina alle 6.30 a Olbia. L’episodio si è verificato stamane alle vecchie Saline. Ad intervenire gli uomini dei vigili del fuoco del distaccamento di Olbia dopo la segnalazione alla sala operativa 115 del comando di Sassari. I Vigili del Fuoco giunti sul posto hanno messo in sicurezza, spento le fiamme che si erano estese all’intero veicolo.Le cause sono in fase di accertamento. Sul posto, per quanto di loro competenza la Polizia di Stato di Olbia.