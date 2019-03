Qualcuno ha perso un pavone a Olbia? Insolito avvistamento sulla strada per Porto Rotondo

OLBIA. Qualcuno ha perso un pavone? Il post è stato pubblicato nel gruppo facebook "Smarriti,trovati o rubati ad Olbia. Sos per animali o cose", ma in molti ci avete segnalato la presenza del maestoso volatile sulla strada per Porto Rotondo.







Il pavone è stato avvistato ieri sera e ha invaso anche la carreggiata causando il rallentamento del traffico e degli automobilisti che, incuriositi, si sono fermati ad ammirarlo e in questo caso a fotografarlo. Di chi sia questo splendido animale non è dato saperlo, ma sembrerebbe che sia di casa da quelle parti e che non sia la prima volta che il volatile si faccia un giretto lungo la strada.



© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione