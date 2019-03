Lunedì a Milano la presentazione del trentaduesimo Time in Jazz "Nel mezzo del mezzo"

OLBIA. Verrà presentata alla stampa lunedì 25 marzo, nello Spazio Marras di Milano, la trentaduesima edizione del festival internazionale Time in Jazz, immancabile appuntamento dell'estate musicale ideato e diretto da Paolo Fresu, in programma dal 7 al 16 agosto tra Berchidda (Ss) e altre località del nord Sardegna.







Un'edizione che, sotto il titolo "Nel mezzo del mezzo", si annuncia particolarmente ricca e assortita con una quarantina di eventi musicali e un vasto corredo di iniziative diverse: presentazioni di libri e novità editoriali, azioni di promozione e sensibilizzazione ambientale, laboratori e spettacoli per bambini, progetti di inclusione per migranti, e la consueta rassegna di film documentari curata dal regista Gianfranco Cabiddu. All'incontro con i giornalisti, che avrà inizio alle 11,30 nello showroom dello stilista Antonio Marras in via Cola di Rienzo 8, Paolo Fresu svelerà il cast della rassegna insieme ad alcuni protagonisti e agli amici che sostengono il Festival.

