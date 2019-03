Sabato l'Olbia in trasferta contro la Pistoiese, i bianchi in campo alla Basa

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Si torna a correre e sudare. Messa alle spalle la sconfitta casalinga contro il Pisa, l'Olbia si è ritrovata questo pomeriggio sul campo della Basa per dare inizio alla settimana di lavoro che porterà alla sfida in programma sabato 23 (ore 14:30) al "Melani" contro la Pistoiese.Mister Filippi ha parlato alla squadra prima di spostarsi in campo insieme allo staff tecnico e alla truppa. Tra riscaldamento tecnico e ed esercitazioni tecnico tattiche conclusesi con una partitella a tema disputata da chi non è sceso in campo sabato, sono stati fissati i primi concetti utili a preparare nel migliore dei modi il match di Pistoia. L'obiettivo è certamente quello di riscattare il ko interno e ripetere l'exploit compiuto in occasione dell'ultima trasferta sul campo del Gozzano.Il gruppo si è allenato al completo, fatta eccezione per Bellodi, assente per gli impegni con la Nazionale Under 19 e per Biancu, che ha completato la seconda parte della sessione in differenziato. I bianchi torneranno ad allenarsi domani (doppia seduta) sempre alla Basa, poi ancora mercoledì e giovedì pomeriggio, prima che la trasferta oltre Tirreno abbia inizio.