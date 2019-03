Cargo battente bandiere moldava bloccato in porto a Olbia per gravi irregolarità e pericolo a bordo

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

ha ispezionato e sottoposto a detenzione la nave da carico a bordo della quale ieri, 21 marzo, un marittimo di origine siriana ha avuto un incidente durante le manovre di ormeggio.In particolare, gli ispettori della Guardia Costiera hanno riscontrato numerose carenze per quanto riguarda le dotazioni antincendio, oltre a quelle sul piano dei mezzi di salvataggio e delle procedure di manutenzione, tali da rendere la nave mercantile al di sotto dei livelli minimi di sicurezza richiesti dalla normativa internazionale. La piena efficienza di questi dispositivi permette di salvaguardare la vita dell’equipaggio, della nave stessa, nonché dell’ambiente marino e costiero.La nave è ferma in banchina al porto industriale, e vi rimarrà sino alla rettifica delle deficienze riscontrate.Tale attività di controllo è effettuata in aderenza a convenzioni, accordi internazionali e direttive comunitarie sulla salvaguardia della vita umana in mare e della tutela ambientale, volta ad assicurare che i traffici marittimi siano effettuati nel rispetto degli standards sviluppati a garanzia della tutela dell’ambiente marino, dei lavoratori marittimi e della sicurezza della navigazione in generale.