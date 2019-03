Sciopero lavoratori vigilanza privata in aeroporto a Olbia, la Filcams Cgil incontra i giornalisti

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Oggi i lavoratori delle società di vigilanza privata negli aeroporti italiani, tra cui quello di Olbia, incroceranno le braccia per protestare contro il mancato rinnovo del contratto nazionale di categoria, scaduto dal 31 dicembre 2015. La Filcams della Gallura parlerà dei problemi dei dipendenti e della difesa dei loro diritti durante una conferenza stampa che si terrà stamane, nella sede della CGIL a Olbia, in via del Piave.