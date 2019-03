Borse di studio regionali, da oggi sul sito del comune disponibili gli elenchi dei beneficiari

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

L’Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Olbia Dott.ssa Sabrina Serra rende noto agli interessati che dal 26.03.2019 sono in pubblicazione gli elenchi provvisori dei beneficiari e l’elenco degli esclusi dal contributo da destinare all’assegnazione di borse di studio regionali in favore degli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado.Gli elenchi sono consultabili presso:- Sito internet del Comune di Olbia www.comune.olbia.ot.it - Notizie- Settore Servizi alla Persona Servizio Pubblica Istruzione Via Capo Verde Zona Industriale c/o Delta Center 2° piano- L’ Ufficio Polifunzionale per il Cittadino Via Dante n. 1Gli interessati potranno presentare eventuali osservazioni entro 10 giorni dalla data di pubblicazione degli elenchi.Per eventuali informazioni e chiarimenti rivolgersi al Settore Servizi alla Persona Servizio Pubblica Istruzione dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00.Responsabile del procedimento Dott.ssa Alessandra Pasella Tel. 0789/52079 e-mail apasella@comune.olbia.ot.it