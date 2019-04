Fine settimana all’insegna dell’arte ad Arzachena tra pittura, musical e teatro

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Il vernissage è in agenda sabato 6, alle 18.30. Ma il fine settimana propone altri eventi all’insegna dell’arte. Venerdì 5, all’auditorium va in scena la commedia Palau Palau, domenica 7 sarà il musical dialettale Chida Santa a portare il pubblico nel centro storico per l’opera interpretata da un gruppo di 70 attori, cantori e comparse. Gli appuntamenti sono patrocinati e finanziati dal Comune di Arzachena tramite il delegato alla Cultura Valentina Geromino.La residenza artistica Alzachinesi (arzachenesi in dialetto Gallurese) è il progetto culturale dedicato all’arte figurativa che il Comune offre alla cittadina nel 2019. Terminerà a dicembre con una mostra al museo comunale e una pubblicazione. L’iniziativa che celebra la comunità di Arzachena in 100 ritratti firmati dal cagliaritano Davide Siddi è realizzata in collaborazione con l’associazione Artechepassione. .Lo scorso anno fu la volta di Do you Remembrandt alla Promenade du Port di Porto Cervo: una mostra sull’arte incisoria del maestro olandese Rembrandt realizzata grazie al museo Magmma di Villacidro.Il programma completo del fine settimana prevede:AlzachinesiResidenza d’artista a cura di Davide SiddiDal 4 al 6 aprile, dalle 18.00 alle 20.00, apertura al pubblico e pittura dal vivo nell’atelier in piazza Risorgimento n. 21;Sabato 6, dalle 15 alle 17.30, corso di acquerello (a pagamento) nella sede di Artechepassione in viale Costa Smeralda (scala esterna, 1° piano centro dialisi);Sabato 6 aprile, alle 18.30, vernissage con aperitivo e musica dal vivo nell’atelier in piazza Risorgimento n. 21.Palau PalauSpettacolo teatrale scritto da Agostino AresuQuando Venerdì 5 aprile 2019, ore 21.00Dove AMA Auditorium multidisciplinare, via Paolo Dettori, ArzachenaIngresso spettacoloBiglietto 14 euroRidotto (under 25, over 65 e studenti universitari) 8 euro.Chida SantaMusical in lingua dialettale gallurese e sardo logudorese scritto da Anna Maria PuggioniQuando Domenica 7 aprile, ore 20.00Dove chiesa Santa Maria della Neve, (tempio nuovo) centro storico ArzachenaIngresso spettacoloofferta libera da devolvere in beneficenza