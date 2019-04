Rapina un tabacchino, ma viene inseguito dal propietario e fermato: in arresto un 40enne

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Personale della Polizia di Stato di Sassari ha tratto in arresto un 40enne, con precedenti di polizia, per rapina. Nella tardo pomeriggio di ieri, gli agenti della Sezione Volanti sono intervenuti nel quartiere Sacro Cuore, nei pressi di un tabacchino, dove poco prima, il titolare ne aveva richiesto l’intervento.Un uomo, dopo aver sottratto dei soldi appoggiati da un cliente sopra il bancone, si è dato alla fuga, che è stata subito interrotta dalla pronta reazione del titolare che, dopo averlo brevemente rincorso, ed essere entrato in colluttazione con il soggetto, è riuscito ad immobilizzarlo.Il 40enne, è stato tratto di arresto e successivamente condotto presso il Carcere di Sassari Bancali, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.