Volotea investe su Olbia e lancia i nuovi collegamenti aerei per la stagione estiva 2019

. Volotea, la compagnia aerea low-cost che collega medie e piccole destinazioni in Europa, investe sull’aeroporto di Olbia, potenziando i collegamenti alla volta di Milano Bergamo, Verona, Napoli, Torino e Venezia. Nel periodo estivo, infatti, saranno disponibili frequenze aggiuntive per raggiungere in modo facile, comodo e senza scali alcune delle più belle città italiane. Per Milano Bergamo si passa da 5 a 9 frequenze settimanali, mentre salgono a 7 i voli verso Napoli. Nei mesi di maggiore traffico si vola 2 volte al giorno verso Verona per un totale di 14 voli settimanali. Per Torino e Venezia, infine, i voli giornalieri, nei periodi di traffico più intenso, sono disponibili anche con 2 frequenze al giorno. In totale sono 11 le mete raggiungibili a bordo degli aeromobili del vettore dall’aeroporto sardo: 8 in Italia e 3 all’estero.“In vista del picco estivo, potenziamo ulteriormente la nostra offerta in partenza dallo scalo di Olbia – afferma Valeria Rebasti, Commercial Country Manager Volotea Italy & Southeastern Europe -. Grazie alle extra frequenze in calendario, consentiremo ai viaggiatori sardi di raggiungere ancora più comodamente 5 destinazioni della penisola italiana, dando, allo stesso tempo, la possibilità ai nostri passeggeri di organizzare la propria vacanza in Sardegna, una tra le mete estive più belle a livello internazionale. Incrementiamo, così, la nostra offerta a Olbia a luglio e agosto, aumentando del 15% il numero di voli disponibili, pari a 240.000 biglietti in vendita per decollare da e per la Costa Smeralda”.Da Olbia è possibile prendere il volo verso Bari, Genova, Milano Bergamo, Napoli, Palermo, Torino, Venezia e Verona in Italia e Bordeaux, Nantes e Strasburgo in Francia.