Via Nanni chiusa al traffico a Olbia per realizzare il progetto pilota della "strada scolastica"

È il primo esempio di Strada Scolastica mai realizzato in Sardegna: lo schema prevede la chiusura temporanea del traffico delle auto nella strada in prossimità di un edificio scolastico, così che studenti, accompagnatori e personale docente e non docente, possano raggiungere la scuola in sicurezza. Nello specifico, sarà realizzato un percorso pedonale sicuro che collegherà le scuole al parcheggio in Piazzale Francesco De Rosa, a 300 mt dall’ingresso delle scuole, e che sarà gratuito per tutta la giornata.«Le Strade Scolastiche sono la normalità in molte città italiane, come a Bolzano e Reggio Emilia, così come in Europa, dove sono in corso progetti estremamente innovativi sui percorsi di mobilità sostenibile casa-scuola. – afferma il Sindaco Settimo Nizzi - Ma non è solo una questione di sicurezza stradale. La Strada Scolastica ha anche l’obiettivo di promuovere la mobilità attiva, offrire un’occasione di attività fisica all’aperto, autonomia e socializzazione ai nostri ragazzi prima e dopo l’impegno scolastico, ridurre i livelli di smog e rumore, contribuendo alla salubrità dell’area intorno alla scuola».Per facilitare ed accompagnare la sperimentazione, sono in via di attuazione interventi di riqualificazione della strada “a misura di bambini” e una serie di attività di animazione, urbanismo tattico e partecipazione messe in atto con il supporto di dell’Associazione hub.MAT e dello spin-off del Dipartimento di Urbanistica dell’Università di Sassari TaMaLaCà-Tutta Mia La Città. Il monitoraggio dei livelli di inquinamento e rumore nei pressi delle scuole verrà realizzato con il contributo del FabLab Olbia, che predisporrà i sensori necessari.Il progetto pilota vedrà la chiusura al traffico dei veicoli a motore attraverso l’apposizione di transenne mobili e la conseguente pedonalizzazione del solo tratto di via Nanni posto di fronte alle scuole, in corrispondenza dell’orario di entrata ed uscita per circa 45 minuti, tra le 8:00 e le 8:45, e tra le 13:00 e le 13:45. Il transito sarà comunque consentito, in sicurezza, a velocipedi, mezzi per il trasporto dei disabili e scuolabus.«Vogliamo fin d’ora tranquillizzare i genitori – precisa il primo cittadino -. Per loro non cambierà molto e anzi, ci saranno delle opportunità in più. Gli accompagnatori, oltre al parcheggio in Piazzale Francesco De Rosa, a 300 mt dall’ingresso delle scuole, gratuito per tutta la giornata, potranno comunque continuare ad utilizzare i parcheggi già esistenti in zona (via Nanni “Meccano”, Piazzale Bardanzellu e Stazione FS), che permetteranno di parcheggiare gratuitamente per i primi 30 minuti, in modo da poter accompagnare i ragazzi a piedi per gli ultimi pochi metri. Inoltre, sarà eccezionalmente riaperto, ma esclusivamente nell’orario di entrata e uscita da scuola e a supporto dei genitori che arrivano dal lungomare, il parcheggio sotto il cavalcavia di via Principe Umberto, dove sarà possibile lasciare l’auto per 45 minuti. Da qui all’inizio del progetto, una fase preparatoria permetterà la sistemazione della Strada Scolastica e verranno fornite tutte le indicazioni principali. «Crediamo fortemente che Olbia meriti di essere valorizzata e crescere al pari delle altre importanti realtà europee e che la condivisione con i nostri concittadini sia fondamentale per adattare il più possibile il progetto alle esigenze della nostra città. Il progetto pilota si concluderà infatti con l’elaborazione di una relazione di analisi dei dati raccolti, basata anche sulla soddisfazione dei partecipanti, per avere un riscontro direttamente dai cittadini e decidere insieme se replicare, come migliorare il progetto e se estenderlo anche ad altre scuole» conclude Nizzi.