San Teodoro dichiara guerra alla plastica monouso e con un'ordinanza ne vieta l'utilizzo

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Virata ecologica del comune di San Teodoro che con un'ordinanza firmata dal sindaco Domenico Mannironi vieterà l'uso di piatti, bicchieri, posate e sacchetti monouso in plastica. Il divieto si somma a quello già presente dull'abbandono di cicche di sigarette e gomme da masticare in spiaggia. Il sindaco si è detto molto colpito dalla morte del capodoglio a Porto Cervo e dalle analisi successive dei veterinari che hanno scoperto ben 22 chili nello stomaco del cetaceo. Il provvedimento del sindaco entreraà in vigore dal 1° settembre per dare tempo a tutti gli esercenti di smaltire i magazzini e attrezzarsi per questa ordinanza "rivoluzionaria". Per le infrazioni sono previste sanzioni salate e per l'estate verranno messi in campo i vigili urbani e i barracelli.