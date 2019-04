Smeralda Holding rinnova il sostegno a One Ocean Found per la salvaguardia dei mari

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

la piattaforma nata in Italia dalla volontà dello Yacht Club Costa Smeralda per accelerare gli interventi sulle problematiche più urgenti che affliggono gli oceani. La Fondazione verrà supportata attraverso le società del Gruppo Marina di Porto Cervo e Cantieri di Porto Cervo con le quali lo Yacht Club Costa Smeralda condivide lo scenario naturale in cui risiede."Rinnoviamo la nostra fiducia e il nostro sostegno alla Fondazione e allo Yacht Club Costa Smeralda per questo importante progetto per la salvaguardia del mare – commenta Mario Ferraro, amministratore delegato di Smeralda Holding – che rappresenta la più grande e preziosa risorsa della nostra attività turistica ma soprattutto del nostro pianeta ed è un dovere di tutti noi tutelarlo. Più in generale, la difesa del territorio è inoltre un impegno imprescindibile del nostro Gruppo in Costa Smeralda ed è per questo che ci consideriamo un partner naturale di questa importante iniziativa"