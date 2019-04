Prende servizio il nuovo medico di medicina generale per Oschiri-Berchidda-Monti, ecco gli orari

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

OLBIA. Un nuovo medico di continuità territoriale prende servizio nell’ambito di Berchidda-Monti-Oschiri. Si tratta del Medico di medicina generale Antonella Cancedda che sarà operativa nel nuovo ambito da lunedì 8 aprile 2019.Questi gli orari di apertura degli ambulatori della dottoressa Cancedda:Lunedi:dalle ore 15.00 alle ore 18.00,Monti presso il Poliambulatorio AsslMartedi:dalle ore 16.00alle ore 17.30,Berchidda presso il Poliambulatorio AsslMercole: didalle ore 15.00alle ore 18.00,Monti presso il Poliambulatorio AsslGiovedi:dalle ore 9.30alle ore 13.00,Monti presso il Poliambulatorio AsslGiovedi: dalle ore 16.00alle ore 17.30,Berchidda presso il Poliambulatorio AsslVenerdi: dalle ore 10.00alle ore 12.00,Su CanaleVenerdi: dalle ore 15.00alle ore 18.00,Monti presso il Poliambulatorio AsslA partire da lunedì 8 aprile, quindi, i cittadini, residenti o domiciliati nell’ambito Berchidda-Monti-Oschiri, potranno effettuare l’eventuale scelta del nuovo medico.Si precisa che, così come disposto dalla normativa vigente, la scelta del Medico è assolutamente personale e si basa “sul rapporto di fiducia tra il Medico ed il Paziente”; per cui nell’ambito non esiste alcuna situazione ostativa alla nuova e libera scelta del Medico o ad un’eventuale revoca.Al fine di agevolare le popolazioni interessate ed andare incontro ai bisogni degli assistiti, soprattutto delle categorie particolarmente disagiate, la Direzione dell'Assl di Olbia ha disposto nei comuni di Monti (presso la Casa comunale, via Regione Sarda, n.2, al I piano nell’Ufficio “Segreteria”) e Berchidda (presso la Casa comunale, Piazza del Popolo, al I piano nella sala Giunta), l’apertura di un Ufficio di Scelta e Revoca del Medico che sarà aperto secondo il calendario seguente:Lunedi 08 e 15 aprile 2019: dalle9.00 alle 13.00 - BerchiddaMartedi 09 e 16 aprile 2019: dalle9.00 alle13.30 e dalle 14.00 alle17.00 - MontiGiovedi 11 e 18 aprile 2019: dalle9.00 alle13.30 e dalle14.00 alle17.00 - BerchiddaVenerdi 12 e 19 aprile 2019: dalle9.30 alle13.00 - MontiSi ricorda, infine, che la scelta e revoca del Medico potrà essere effettuata anche online da tutti coloro che possiedono una Carta nazionale dei servizi (CNS) abilitata o, direttamente, presso tutti gli Uffici Scelta e Revoca della Assl di Olbia.