Corso per gli operatori della ristorazione sulle allergie e le intolleranze alimentari

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Il Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (S.I.A.N.) della ATS Sardegna - ASSL Sassari ha organizzato per lunedì 15 aprile, dalle ore 14.30 alle ore 18.30, un corso dedicato agli operatori del settore della ristorazione collettiva e degli esercizi pubblici su allergie, intolleranze alimentari e celiachia.Il corso fa parte del programma “Promozione della Sicurezza Nutrizionale” del Piano Regionale della Prevenzione e si svolgerà in via Rizzeddu 21/B nella Aula Conferenza, Palazzina H (Spresal). Obiettivo del corso è quello di far conoscere agli addetti ai lavori le buone prassi igieniche da adottare nelle mense, nei ristoranti, nei bar e nei luoghi di ristorazione collettiva e pubblica in generale, così da salvaguardare la salubrità degli alimenti e la salute dei consumatori, in particolare quelli affetti da allergie e/o intolleranze alimentari come la celiachia, che richiedono ulteriori accorgimenti nelle fasi di preparazione e somministrazione dei cibi.Gli esperti del S.I.A.N. affronteranno le tematiche inerenti gli obblighi e le responsabilità del personale della ristorazione e offriranno una panoramica, dal punto di vista clinico ed epidemiologico, su celiachia, allergie alimentari e patologie da carenza iodica. Si parlerà quindi di dieta senza glutine, etichettatura ed allergeni, requisiti dei locali, attrezzature e forme di igiene necessarie a prevenire le contaminazioni da glutine e di come effettuare l’autocontrollo per gestire il rischio glutine e allergeni (GMP, HACCP, rintracciabilità, ecc.).Per iscriversi al corso è necessario inviare una e-mail all’indirizzo di posta elettronica sian.responsabile.ss@atssardegna.it o all’indirizzo Pec serv.ian@pec.aslsassari.it, allegando la richiesta di partecipazione inserita nella brochure pubblicata nel sito della ASSL Sassari. L’ammissione sarà confermata dalla segreteria organizzativa, secondo l’ordine cronologico di ricevimento della domanda (le richieste eccedenti saranno tenute in considerazione per le eventuali edizioni successive). Ai partecipanti in regola con la frequenza sarà rilasciato l’attestato di partecipazione.