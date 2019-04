Dall'11 al 18 aprile servizi gratuiti in ospedale a Olbia per la salute delle donne

I servizi offerti sono consultabili sul sito www.bollinorosa.it con indicazioni di date, orari e modalità di prenotazione. Sarà possibile selezionare la Regione e la Provincia di interesse per visualizzare l'elenco degli ospedali che hanno aderito e consultare il tipo di servizio offerto. Per scaricare i materiali informativi e l'elenco ospedali aderenti cliccare qui





Come prenotare le visite a Olbia

L’(H)open week entra all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia. In occasione della Giornata nazionale della salute della donna, anche i professionisti olbiesi saranno a disposizione delle donne per eseguire esami specialistici rivolti alla prevenzione e alla cura delle principali malattie femminili.Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, in occasione della Giornata nazionale della salute della donna che si celebra il 22 aprile, organizza la quarta edizione dell'(H)Open Week con l'obiettivo di promuovere l'informazione e i servizi per la prevenzione e la cura delle principali malattie femminili. Nella settimana dall'11 al 18 aprile negli oltre 190 ospedali premiati con i Bollini Rosa che hanno aderito all'iniziativa, tra questi il “Giovanni Paolo II” di Olbia, saranno offerti gratuitamente visite, consulti, esami strumentali e saranno organizzati eventi informativi e molte altre attività nell'ambito della salute della donna. Inoltre, saranno distribuite brochure e locandine informative su alcune delle principali malattie femminili come il dolore cronico e quello pelvico, l’endometriosi e atrofia vulvo-vaginale."Questa iniziativa, nata in occasione dell'istituzione della Giornata Nazionale sulla Salute della Donna, è giunta alla quarta edizione e rappresenta uno degli appuntamenti che mi stanno più a cuore tra quelli promossi da Onda nel corso dell'anno", dichiara Francesca Merzagora, Presidente Onda. "Hanno aderito oltre 190 ospedali con i Bollini Rosa in tutte le regioni italiane mettendo a disposizione molteplici servizi gratuiti - visite, esami diagnostici, consulenze, convegni, e distribuzione di materiale informativo su varie patologie femminili. I Bollini Rosa, da 10 anni sono un esempio concreto di applicazione di una medicina genere-specifica in ambito ospedaliero e sono ormai 306 su tutto il territorio. A marzo è stato lanciato il nuovo bando biennale riservato agli ospedali pubblici o privati accreditati che vorranno entrare a far parte del nuovo network in fase di costituzione".Nelle giornate del 11, 15, 16 e 18 aprile 2019, presso l’ambulatorio di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia (I piano, padiglione D1), sarà possibile effettuare, solo su prenotazione, la visita ginecologica con ecografia pelvica, per patologia benigna o maligna.Per prenotare le visite: dal lunedì al venerdì, dalle ore 12.00 alle 14.00, è necessario comporre, con l’impegnativa del medico di medicina generale e il quesito diagnostico di “patologia ginecologica benigna o maligna”, il numero 0789/552912.Nella giornata del 12 aprile, presso l’ambulatorio di Endocrinologia (poliambulatorio, piano terra ospedale Giovanni Paolo II), verrà effettuata la visita e la valutazione del rischio osteoporotico in menopausa. Per prenotare le visite: dal lunedì al venerdì, dalle ore 12.00 alle 14.00, è necessario comporre, con l’impegnativa del medico di medicina generale o dello specialista e il quesito diagnostico di “visita endocrinologica in menopausa”, il numero 0789/552712.