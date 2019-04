Caos nei cieli sardi, Air Italy: "Faremo urgente valutazione per proteggere posti di lavoro a Olbia"

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Con una nota stampa Air Italy commenta l’accettazione di Alitalia di volare senza compensazioni su Olbia e annuncia di voler sondare altre possibili opzioni per proteggere il personale di Olbia. "In riferimento all’accettazione, senza compensazione finanziaria, da parte di Alitalia delle rotte soggette agli oneri di servizio pubblico, Olbia-Roma Fiumicino e viceversa e Olbia-Milano Linate e viceversa, Air Italy desidera precisare quanto segue. Air Italy ha accettato di operare le due rotte senza compensazione, prevedendo un onere finanziario significativo per l’azienda al fine di proteggere il proprio personale e l’investimento realizzato in Sardegna negli ultimi 50 anni. Tuttavia, essendo Air Italy una società privata finanziata esclusivamente dai propri azionisti, è evidentemente impossibilitata a competere con una compagnia aerea che, trovandosi in amministrazione straordinaria, sta accettando di volare senza compensazione grazie al prestito ricevuto dal Governo.A partire da oggi, quindi, la Compagnia effettuerà un’urgente valutazione dell'impatto della decisione di Alitalia sull’operatività delle due rotte verso Olbia e farà altresì un’immediata verifica delle possibili opzioni in grado di proteggere il proprio personale di Olbia.