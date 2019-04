A Olbia una serata danzante per raccogliere i fondi per le attività dei pazienti diabetici

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

La società scientifica Janasdia Onlus, con la collaborazione del Servizio di Diabetologia della Assl di Olbia, organizza una festa danzante per raccogliere dei fondi da destinare alle attività che nel corso dell’anno vedranno impegnati i pazienti diabetici galluresi.L’evento, in programma al “Piazza Smeralda” (strada provinciale 125, direzione Olbia - Arzachena) il 24 aprile 2019, alle ore 21.00, vedrà scendere in campo anche i ballerini della scuola di ballo Dance Point, diretta dal maestro Francesco Decandia che animeranno la serata.“L’evento si prefigge l’obiettivo di raccogliere dei fondi che possano poi essere utilizzaie nelle varie attività organizzate dall’associazione che al suo interno riunisce i pazienti diabetici. Operatori del reparto e gli stessi pazienti, infatti, nel corso dell’anno sono impegnati in diverse attività sportive, veri e propri percorsi educativo - riabilitativi volti a raggiungere una ottimale gestione della malattia anche in momenti di particolare stress”, spiega Giancarlo Tonolo, direttore del Servizio di Diabetologia della Assl di Olbia, e presidente dell’Associazionr Janasdia Onlus.