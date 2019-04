Apre questo pomeriggio a Olbia la più grande fiera della cultura enogastronomica sarda: "Invitas"

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

E’ il caso degli organizzatori di Invitas che per la prima volta portano a Olbia questa grande vetrina sulle bellezze della Sardegna e propongono un evento unico nel suo genere con oltre 80 stand nei quali si propone un’offerta di eccellenze alimentari e artigianali da tutti i territori. Si comincia oggi alle 17 al Molo Brin per una lunga, ma gustosa maratona che attraverserà il ponte pasquale fino alla pasquetta con intrattenimenti musicali, parate, sfilate di sbandieratori ed esibizioni dei gruppi folk. Tra sacro e profano Olbia si conferma quest’anno la capitale sarda della Pasqua. Miele, vino, dolci, formaggi salumi e vere primizie a chilometro zero. Ci saranno gli stand artigianali di livello che presentano il cucito creativo, il gioiello, la filigrana, la coltelleria artigianale a altro ancora. Immancabili, poi, i birrifici artigianali sardi che proporranno i propri prodotti di altissima qualità. Anche i più piccoli troveranno il loro bel da fare con il laboratorio del “malloreddus”al termine del quale verranno consegnato degli attestati. Ci saranno poi laboratori creativi dedicati alla fregola e ai ravioli fritti a cura dell’Associazione di Nuraxi e Figus. Invitas presenta, poi, i cibi caratteristici della Sardegna cotti a vista tra cui il rinomato maialetto, vitella, longusu, trattalia e salsiccia. Di seguito il programma assolutamente da non perdere:Venerdi – 19 Aprile 2019h. 17,00 – Molo Brin. Apertura degli Stand artigianali, delle eccellenze e prodotti tipici della Sardegna e dello Street Food con ricette tipiche sarde.h. 17,00 in poi – Laboratorio del “malloreddus” per bambini e adulti con rilascio di attestato (gratuito)Laboratorio della fregola e raviolini fritti a cura dell’ Associazione di Nuraxi e Figush. 19,00 – Fusione nuragica sotto le Stelle. Il Maestro Andrea Loddo mostrerà in diretta la realizzazione del bronzetto nuragico con racconti, e sottofondo musicale. Due ore di grande suggestione dove al visitatore viene fatta rivivere l’ epoca nuragica.20 Aprile 2019 -Sabato:h. 10,00- Molo Brin. Apertura degli Stand artigianali, delle eccellenze e prodotti tipici della Sardegna e dello Street Food con ricette tipiche sarde.h. 10,00 in poi – Laboratorio del “malloreddus” per bambini e adulti con rilascio di attestato (gratuito)Laboratorio della fregola e raviolini fritti a cura dell’ Associazione di Nuraxi e Figush. 17,00 – Parata Inaugurale di Invitas che prevede la partecipazione di oltre 70 figuranti a rappresentare la Storia, la cultura e le tradizioni della Sardegna. Aprono la parata con tamburi e clarine gli Sbandieratori di Sassari , seguiti dalle maschere di Ottana “Boes e Merdules” completano il corteo il Gruppo Folk di Olbia nei loro costumi tipici di Olbia per rappresentare la città ospitante insieme alle massaie di Nuraxi e Figus. Partenza da Piazza Regina Elena il corteo percorrerà tutta corso umberto per raggiungere il Molo Brin. A conclusione della Parata, il gesto de “Su Cumbidu” le donne in costume tipico sardo offriranno ai visitatori presenti oltre 40 kg dolci tipici sardi dopo il saluto delle Autorità.h. 18,00 – Esibizione degli Sbandieratori e Candelieri di Sassari- Con tamburi, musici e bandiere realizzeranno un esibizione a rappresentare la Storia della Sardegna medioevale.h. 19,00 – Esibizione dei Boes e Merdules, Maschere tipiche di Ottana.21 Aprile 2019 – Domenica Pasqua:h. 10,00- Molo Brin. Apertura degli Stand artigianali, delle eccellenze e prodotti tipici della Sardegna e dello Street Food con ricette tipiche sarde.h. 10,00 in poi – Laboratorio del “malloreddus” per bambini e adulti con rilascio di attestato (gratuito)Laboratorio della fregola e raviolini fritti a cura dell’ Associazione di Nuraxi e Figush. 19,00 Esibizioni di balli tipici Sardi22 Aprile 2019 – Lunedi Pasquettah. 10,00- Molo Brin. Apertura degli Stand artigianali, delle eccellenze e prodotti tipici della Sardegna e dello Street Food con ricette tipiche sarde.h. 10,00 in poi – Laboratorio del “malloreddus” per bambini e adulti con rilascio di attestato (gratuito)h. 11,30 – Esibizione delle Fruste del Campidano di Monserrato- Un esibizione piramidale scandita dal suono della Frusta, schioccata abilmente secondo la tradizione campidanese dalle Fruste del Campidano.h- 12,00 – Sfilata ed esibizione delle maschere di Sestu con i Mustayonis e S’ Orku Foresu.h. 16,00 – Esibizione delle Fruste del Campidanoh. 17,00 – Esibizione delle Maschere di Sestu: Mustayonis e s’ Orku Foresu